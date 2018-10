Festa della Zucca di Venzone: arriva l’edizione 26

VENZONE - La Festa della Zucca anima Venzone sempre il quarto fine settimana di ottobre di ogni anno (il 27 e 28 ottobre 2018).

Per il centro storico della cittadina medievale ecco allora sbucare come per incanto musici e giocolieri, mangiafuoco, nobildonne e cavalieri, personaggi come l’Arciduca della Zucca e i membri della Sacra ArciConfraternita della Zucca, i terribili armigeri, il ciarlatano ed il mendicante e tanti altri.

Ma al centro di tutto c’è sua maestà la zucca.

ZUCCHE OVUNQUE - Zucche dappertutto: in piazza, nelle vetrine, nelle locande e nelle taverne medioevali, sulle bancarelle, zucche condite in ogni salsa, in grado di soddisfare anche il palato più curioso ed esigente, zucche di ogni forma e dimensione, poi addirittura misurate con quell’estemporaneo marchingegno che è lo zuccometro. Non basta, c’è anche il concorso dei preziosi (e spesso dimenticati) ortaggi: zucche pesanti, lunghe, intagliate o decorate in mille maniere, tanto da diventare delle vere opere d’arte.

E questo fino all’imbrunire di una giornata medievale senza pari!

Il programma della manifestazione è disponibile qui.