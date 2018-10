Ancora nessuna traccia di Sandra Dal Bò: l'appello della famiglia

CIVIDALE DEL FRIULI – Sembra scomparsa nel nulla Sandra Dal Bò, la 66enne uscita di casa nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 settembre, senza lasciare più alcuna traccia. Da giorni decine di persone di Protezione Civile, Cnsas, Vigili del Fuoco, Guardia di finanza e carabinieri la stanno cercando. La donna si è allontanata dalla sua abitazione, nella frazione di Rubignacco, a Cividale del Friuli, senza dare più sue notizie.

L'APPELLO DI MARITO E FIGLIO - Ora la famiglia lancia un appello, invitando chiunque possa fornire informazioni utili a chiamare urgentemente il 112. Sono ore di angoscia per il marito e il figlio di Sandra, che non riescono a darsi una spiegazione per quanto accaduto.

LE RICERCHE PROSEGUONO - Intanto le ricerche proseguono, con il campo base che è stato allestito nei pressi dell’abitazione della 66enne, davanti alla piscina di Cividale. Da terra anche con l’utilizzo di unità cinofile, e dal cielo, con l’ausilio di un elicottero, decine di persone stanno partecipando alle operazioni di ricerca, che purtroppo, fino a oggi, hanno dato esito negativo.