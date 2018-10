MARTIGNACCO – Due coniugi sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Campoformido per aver rubato, dai negozi del centro commerciale ‘Città Fiera’, merce per un valore complessivo di 1.400 euro.

La coppia, durante i furti, era solita lasciare i due figli minori in compagnia di casuali clienti incontrati al centro commerciale. Per questo, oltre al furto aggravato in concorso, sono accusati anche di abbandono di minori. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.