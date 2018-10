‘Il Sogno di Mr Cioffo’ arriva a San Pietro al Natisone

SAN PIETRO AL NATISONE – Si chiama ‘Il Sogno di Mr Cioffo’ ed è un ‘viaggio’ attraverso i sogni di un personaggio particolare, eccentrico e ambizioso che, senza l’uso della parola, si imbatte nelle trame di alcuni dei più celebri film … e non solo.

L’EVENTO - L’appuntamento con Mr Cioffo – organizzato dal Comune di San Pietro al Natisone in collaborazione con l’associazione Genitori Valli del Natisone – è in programma domenica 14 ottobre, alle 18, alla sala polifunzionale del comune. In scena ci saranno oggetti che richiamano il mondo del cinema proiettano letteralmente il clown in tre situazioni esilaranti nelle quali il pubblico è coinvolto in prima persona, rendendo così lo show sempre diverso e inaspettato.

MR CIOFFO è un Clown teatrale atipico, ecco perché in scena non si vedranno parrucche e nemmeno trucchi particolarmente colorati. Anzi, la sua fisionomia richiama clown d’altri tempi e le sue ispirazioni nascono dai più celebri personaggi del calibro di Charlie Chaplin, Buster Keaton e Stan Laurel; non manca però l’impronta di artisti contemporanei come David Larible con il quale Mr Cioffo ha avuto il piacere e l’onore di studiare. La formula dello spettacolo prevede l’ingresso completamente gratuito (a offerta libera per chi lo desidera) sia per i grandi che per i piccini, e molto divertimento.