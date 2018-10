Seconda edizione per ‘Bonapartiamo Running’

CAMPOFORMIDO – «A poter immaginare come sarebbe andata, non avrei potuto desiderare di meglio». Commentava così, Alessandro Talotti, altista friulano, ex azzurro, la prima edizione di ‘Bonapartiamo Running’, da lui stesso ideata assieme a Csen Fvg e a CampoformidoT (con il patrocinio della Regione Fvg, del Comune di Campoformido e del Coni, associazione donatori di sangue e Alpini. Con il contributo di Fiditalia – agenzia Pittilino, Old Wilde West Udine, Artefredda, Spinelli Udine, SportCube, Caffè Portanuova, Witor’s). E sempre lui, parlando della seconda edizione, in programma il 7 ottobre, ha precisato: «La soddisfazione di vedere la Bonapartiamo di Campoformido inserita nell’elenco delle manifestazioni collegate alla settimana europea dello sport sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministeri ci fa pensare che con l’impegno di tutti si possono ottenere grandi soddisfazioni».

L’EVENTO - La nuova edizione della corsa campestre è ormai ai blocchi di partenza. Il ritrovo è fissato al campo sportivo di Campoformido (dalle 8.15). Per chi non si sarà iscritto alla segreteria regionale di Csen (csenfriuli@tiscali.it, 0432.624844, 348.5296037, in questo caso il pagamento dovrà essere effettuato mezzo bonifico bancario o cc postale) ci sarà la possibilità di effettuare l’iscrizione in loco, alla zona partenza.

APERTO A TUTTI - Per i bambini e ragazzi sotto i 14 anni la quota di iscrizione sarà pari a 5 euro. 7 euro, invece, per i gruppi (da tre persone in su) che parteciperanno alla gara dei 15 km (partenza alle 10) e 10 euro, infine, per chi parteciperà alla marcia, che prevede un percorso di 5 km (partenza alle 10.35). Il pacco gara comprenderà una borsa, una maglia tecnica run, una cioccolata, un integratore minerale, buono pranzo e buono gelato. Le premiazioni si svolgeranno, attorno alle 14, sempre al campo sportivo di Campoformido. A seguire è previsto uno spettacolo con Claudio Moretti. Poi un’esibizione di Agility dog e a chiudere la giornata un’altra esibizione, questa volta di scacchi dinamici. L’evento, inserito nell’ambito dei festeggiamenti per la ricorrenza del trattato firmato da Napoleone Bonaparte e Austria, fa parte degli appuntamenti targati ‘ottobre rosa’, mese della prevenzione del tumore.