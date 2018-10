Un autunno ricco di eventi alle Grotte di Villanova

LUSEVERA - Due nuovi eventi salutano l'autunno a Villanova delle Grotte. Domenica 7 ottobre ci sarà una visita, alle 12, accompagnata dalle vibrazioni e dalle corde di Irene Greco e Luca Politi, rispettivamente voce e chitarra. I due giovani e talentuosi musicisti udinesi regaleranno ai visitatori un’esibizione unica, in un contesto affascinante e caratterizzato da un’acustica formidabile.

IL 7 OTTOBRE - Domenica 28 ottobre, alle 13.30, invece, la Grotta Nuova offrirà un’inedita sessione meditativa con Lucia Armani e Giovanni Grisan di GongTime. Si tratta di un viaggio sotterraneo e interiore sulle energie della terra e sulle vibrazioni di potenti strumenti quali gong, campane di cristallo e tamburi. La meditazione è adatta a tutti, tranne a coloro che soffrono di claustrofobia o che non possono affrontare i primi 200 scalini del percorso. «Ancora iniziative inedite nelle nostre grotte – il commento del presidente del Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova, Mauro Pinosa -. Abbiamo in serbo anche altri interessanti eventi per i prossimi mesi, in attesa del completamento del percorso turistico circolare». Per informazioni, costi e prenotazioni contattare Tiziana all’indirizzo tizcaver@gmail.com o chiamare il numero 3478830590 (ore serali o whatsapp). La Grotta Nuova, durante i mesi di ottobre e novembre, resterà aperta domenica e festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30. Per informazioni www.grottedivillanova.it