Gemona: non solo 'Mercatino delle pulci', arriva anche quello 'Junior'

GEMONA - Novità in vista per il Mercatino delle pulci e del libro usato di via Bini che domenica 7 ottobre verrà affiancato dal Mercatino Junior, riservato ai giovani di età compresa tra i 6 e i 14 anni. L'iniziativa del Comitato Borgate del Centro Storico di Gemona s'inserisce nel calendario di eventi che vengono organizzati per ‘Vivi il cuore di Gemona’, il progetto di valorizzazione del centro cittadino che viene finanziato sia dal Comune che dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

JUNIOR - Per il Mercatino Junior si tratta per l'appunto della primissima edizione. I giovanissimi espositori avranno ciascuno il proprio banchetto, dove potranno ad esempio vendere i giocattoli e libri usati, o magari i loro stessi lavoretti. Ai partecipanti il Comitato Borgate del Centro Storico di Gemona offrirà inoltre la pizza, by Pronto Pizza e un buono sconto gelato by Il Gelatiere.

INFO - mercatinopulcigemona.org | 0432.981441 |