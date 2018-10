FVG - Un anticiclone si estende sul nord Italia mentre una depressione staziona tra Sicilia e Sardegna, richiamando venti orientali al suolo sulla nostra regione.

Secondo le previsioni dell'Osmer fvg, nella giornata del 3 ottobre avremo su pianura e costa cielo in prevalenza sereno con Borino al mattino sulla costa. Sui monti cielo in prevalenza poco nuvoloso per qualche annuvolamento da nord specie sulle creste alpine di confine.