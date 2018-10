Animali, nuova area sgambamento al parco Mandela

UDINE - «Nei giorni scorsi, la giunta comunale ha approvato la proposta di istruttoria relativa alla realizzazione di una nuova area recintata atta allo sgambamento dei cani al parco 'Nelson Mandela'. Questa andrà a sostituire l’area con la medesima funzione già presente in via Zugliano». Lo dichiara Claudia Basaldella, consigliere comunale con delega alla tutela e al benessere degli animali.

SOSTITUIRA' L'AREA DI VIA ZUGLIANO - «Tale scelta - prosegue - è stata dettata dall’esigenza di risolvere due problematiche denunciate dai cittadini che usualmente accedono e usufruiscono del parco. Il Giardino didattico sito in via Zugliano, oltre ad area di sgambamento, ospita anche gli orti urbani, inaugurati già nel 2011. I fruitori di quest’ultima parte di verde hanno più volte segnalato problematiche di convivenza con i cani liberi, e la 'siepe' posta da confine non risulta idonea a svolgere la funzione di separè». «Il secondo problema - aggiunge Claudia Basaldella - è dato dalla presenza di un laghetto, la cui acqua (proveniente dalla vicina roggia), da diversi accompagnatori dei cani, è ritenuta presumibilmente la causa di diversi episodi di malessere degli animali che in precedenza abbiano fatto il bagno o bevuto dalla stessa».

LE PAROLE DI BASALDELLA - «Si è pertanto deciso di non apporre una recinzione di separazione tra la zona orti e il resto dell’area, che avrebbe comportato una spesa notevole. Si è stabilito inoltre, con il vicesindaco Michelini Loris, il dirigente e il personale del 'verde pubblico', di procedere alla recinzione di una parte (1000 mq circa) dell’area verde 'Nelson Mandela' sita in via Villacaccia. Area a pochi metri di distanza dalla precedente, inoltre già alberata, dotata di arredi, di una fontana e di un parcheggio antistante. In tal modo il Giardino didattico di via Zugliano verrà riportato a spazio verde con obbligo di ingresso dei cani al guinzaglio, mentre vi sarà una nuova e più consona area atta allo sgambamento dei cani. Zona in cui si potranno liberare i nostri amici a quattro zampe sempre nel rispetto delle regole, accompagnate dal buon senso dei proprietari», conclude Claudia Basaldella.