Udinese-Juventus: la Vecchia Signora non dormirà in città

UDINE – C’era chi già pregustava un selfie con CR7, se non addirittura un autografo. I tifosi friulani della Juventus, però, dovranno ‘accontentarsi’ di seguire l’arrivo della squadra allo stadio sul bus griffato. La Juventus, per la partita di sabato alle 18 contro l’Udinese, infatti, non dormirà in città. Niente Là di Moret o Astoria, come avvenuto nel recente passato, ma la Vecchia Signora ha scelto, per comodità, una struttura vicina all’aeroporto Fvg, e quindi si è deciso per l’hotel Major di Ronchi dei Legionari.

Una decisione presa non solo per la posizione comoda, lontana dai centri abitati ma vicina alle principali vie di comunicazione, ma anche perché, a quanto pare, le altre strutture ricettive di Udine, con l’anticipo della partita al sabato, non hanno potuto garantire la disponibilità completa di tutto l'albergo. Per i ‘cacciatori’ di autografi, quindi, sarà più complicato riuscire ad avvicinare Cristiano Ronaldo e compagni.