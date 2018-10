Richiedente asilo denunciato per atti osceni in luogo pubblico

CIVIDALE DEL FRIULI – Denunciato per atti osceni in luogo pubblico. A finire nei guai, come riporta l’emittente tv Telefriuli, è un richiedente asilo pakistano di 34 anni. L’uomo si sarebbe ‘esibito’ per ben due volte tra giugno e settembre, sulla spiaggetta del fiume Natisone, all'altezza di Borgo Brossana.

Lo straniero avrebbe mostrato le parti intime prima a una donna che prendeva il sole, poi, nel secondo episodio, davanti a un turista e a un gruppetto di bambini intenti a giocare.

La denuncia è scattata al termine delle indagini portate a termine dal Commissariato della Polizia di Stato di Cividale.