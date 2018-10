Al via i lavori in via San Francesco e in via Vittorio Veneto

UDINE - Giovedì 4 ottobre avranno inizio i lavori di manutenzione del porfido di via San Francesco, che sarà chiusa al traffico a partire da lunedì 8 ottobre. «L’intervento, e la conseguente variazione della viabilità, dureranno circa un mese e mezzo, compatibilmente con quelle che saranno le condizioni atmosferiche». Così il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini. «Al fine di evitare eccessivi disagi ai residenti - ha proseguito il vicesindaco - la via sarà divisa in due tratti, di modo da lasciare sempre un tratto libero dai lavori e permettere l’accesso da via Rauscedo». «Quello di via San Francesco - ha aggiunto Michelini - è l’ultimo intervento del progetto che ha già visto sistemate via Grazzano e via Gemona, per un costo complessivo dei lavori di circa 338 mila euro. Anche la tecnica della posa sarà la stessa: una base cementizia e una sigillatura sempre cementizia con un prodotto utilizzato per la pavimentazioni in pietra».

«Anche via Vittorio Veneto sarà interessata da un intervento di manutenzione dell’attraversamento pedonale, all’altezza dell’incrocio con via Manin, e della fermata dell’autobus, che verrà spostata di qualche metro. La durata in questo caso sarà di circa due settimane», rende noto il vicesindaco Michelini. «Sono personalmente molto soddisfatto del modo in cui Udine sta tornando ad essere la città signorile che conoscevamo. Voglio ringraziare poi personalmente gli udinesi per la pazienza che stanno dimostrando e per la consapevolezza che questi interventi sono tesi alla soluzione una situazione che si è venuta a creare negli anni e che oggi finalmente inizia a vedere un’inversione di tendenza», ha concluso.