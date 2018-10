Ragazza di 16 anni muore per overdose nei bagni della stazione

UDINE - Una ragazza di 16 anni è stata trovata priva di vita nei bagni della stazione ferroviaria di Udine. La giovane, che si trovava in compagnia di un ragazzo, sarebbe morta per overdose di sostanze stupefacenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la 16enne non c'è stato nulla da fare. Indagano gli agenti della Questura di Udine, che stanno interrogando il ragazzo (è stato lui a dare l'allarme) per ricostruire l'accaduto.

Una vicenda che fa ripiombare la città negli anni '80, quando l'uso di stupefacenti nei luoghi pubblici, e nei parchi in particolare, era una consuetudine diffusa tra i giovane, assuntori soprattutto di eroina.

