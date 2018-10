Un anno senza Luciano Lunazzi: due appuntamenti per ricordarlo

UDINE – E’ passato un anno dall’improvvisa scomparsa di Luciano Lunazzi, l’eclettico artista morto il 4 ottobre 2017 a causa di un infarto nella sua abitazione di Udine. Gli amici di sempre lo voglio ricordare con un doppio appuntamento giovedì 4 ottobre 2018. Alle 19 happy hour al bar ‘Da Tommy’ all’angolo tra via Percoto e via Battistig, a Udine, alle 20 serata in musica alla Tavernetta di via Cividale.

Un vero artista Lunazzi, nei modi e nello stile di vita. Pittore (aveva iniziato a 40 anni da autodidatta), negli ultimi anni era riuscito a conquistatare il pubblico con le sue web-pillole di vero friulano, quelle che lui ha sempre definito 'supposte'. Un hippy dentro e fuori, partito da Chialina di Ovaro alla conquista (artistica) di mezzo mondo: San Francisco, Bonn, Ibiza, Barcellona, Tenerife. Ma era stato anche in India, in Messico, in Afghanistan. Nel 2004 il ritorno in Friuli. «Sono contento di aver vissuto la vita: non si può avere paura della vita. Devi scoprire e viaggiare - diceva Lunazzi - devi goderti la libertà senza condizioni».