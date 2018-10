‘Colori d'autunno’: 40 vetture d'epoca alla scoperta delle trincee della Grande Guerra

REMANZACCO - Il Club friulano veicoli d'epoca (Cfve) chiude in bellezza una stagione annuale con il tradizionale raduno 'Colori d'autunno' che per il 2018 intende rendere omaggio ai caduti della Grande Guerra nel centenario della fine del conflitto.

DOMENICA 7 OTTOBRE, alla sede sociale di Remanzacco, alle 9.30, si ritroveranno una quarantina di esemplari di vetture e di moto d'epoca per recarsi sul monte Colovrat, in alta valle del Natisone, dove gli equipaggi faranno vista alle trincee della prima guerra mondiale per un ricordo e una doverosa riflessione all'immane tragedia che travolse un'intera generazione di giovani italiani e austroungarici.

VEICOLI di varia produzione ed epoca, ma tutti rigorosamente conservati e iscritti ASI, animeranno il territorio delle valli del Natisone per una giornata all'insegna della sana amicizia saldata dalla comune passione per le 'vecchie signore'. Il convivio dei gitanti avrà luogo in un tipico locale valligiano che proporrà un menù stagionale. Il presidente del club Italo Zompicchiatti ha in serbo per fine anno, nell'approssimarsi delle festività natalizie alcune iniziative benefiche tra cui una in collaborazione con i collezionisti della Carinzia che coinvolgerà la città di Cividale.