I Boreali: sbarca a Udine il Nordic Festival

UDINE - Il 5 e 6 ottobre arriva per la prima volta a Udine ‘I Boreali’, il più importante festival italiano interamente dedicato alla cultura nordeuropea giunto ormai alla sua quarta edizione. L’iniziativa è ideata e organizzata dalla casa editrice Iperborea con l’obiettivo di esplorare i diversi ambiti artistici del Nord Europa, con particolare attenzione all’espressione letteraria, e arriva a Udine grazie alla collaborazione con l’Associazione Librerie in Comune e con il patrocinio del Comune di Udine.

LA MOSTRA - A precedere i due giorni di eventi nordici, una mostra allestita alla Libreria Martincigh (via Gemona 40) dal 29 settembre al 9 ottobre, che esporrà poster disegnati da Ib Antoni, noto designer danese che tra gli anni ’50 e ’60 ha realizzato alcune delle più importanti campagne pubblicitarie dell'epoca, e di arredi originali degli anni ’70 provenienti dalla Danimarca. L'inaugurazione è prevista per giovedì 4 ottobre alle 18.30.

ADOTTA UN LIBRO - Per tutto il mese di ottobre, inoltre, ogni libreria dell’Associazione Librerie in Comune adotta un libro del catalogo Iperborea e gli dedica la propria vetrina, lasciandosi ispirare dalla copertina o dalla trama.

VENERDÌ 5 OTTOBRE - Si entra nel vivo del festival venerdì 5 ottobre alle 17 alla Libreria Friuli (via dei Rizzani 1/3) con una lettura animata de Il bambino dei baci del geniale scrittore svedese Ulf Stark (Iperborea, 2018), a cura di Pino Costalunga, per bambini da 6 a 11 anni. Alle 19 si prosegue al Teatro San Giorgio (via Quintino Sella 5) con un incontro con lo scrittore svedese Björn Larsson, che dialogherà con Luca Crovi per festeggiare i 20 anni dalla pubblicazione di La vera storia del pirata Long John Silver, best seller della casa editrice Iperborea. Letture sceniche di Gigio Alberti e, a seguire, cocktail ‘pirateschi’ a base di rum a cura del Caffè dei Libri e musica di SVEJK djset.

SABATO 6 OTTOBRE - Al Teatro San Giorgio, sabato 6 ottobre alle 17, ‘Fiabe e leggende islandesi’ con la traduttrice ed esperta di Islanda Silvia Cosimini, che, attraverso le fiabe e le leggende popolari, ci farà conoscere le figure scaturite nel corso dei secoli dall’immaginazione degli islandesi e ci svelerà in che misura sono ancora presenti nella vita quotidiana della nazione. A seguire, degustazione di birre nordiche a cura di Grand Cru Udine Beershop. La degustazione proseguirà anche dopo l’evento delle 19. Il festival si conclude sabato alle 18, sempre al Teatro San Giorgio, con una lettura scenica di Questi sono i nomi di Tommy Wieringa (Iperborea, 2014). Grazie alle voci e ai corpi dei ragazzi della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe e dell’Associazione Onlus Ospiti in Arrivo, gli erranti di Wieringa arrivano in scena per narrarci non il travagliato viaggio di pochi sfortunati, ma il destino che accomuna gli uomini di ogni tempo e luogo.

INFO - www.iperborea.com | iboreali.it | festival@iperborea.it | 02.87398098 | Facebook |