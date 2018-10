Incidenti stradali in città: tre persone finiscono in ospedale

UDINE – Doppio incidente, nel pomeriggio di giovedì 4 ottobre, su viale Tricesimo, a cui ne va aggiunto un terzo verificatosi in via Pieri in serata. Tre le persone rimaste ferite, tutte trasportate per accertamenti in pronto soccorso.

Il primo sinistro si è verificato attorno alle 14 e ha visto coinvolte una Fiat Punto condotta da una 64enne di Udine e una Kia con a bordo un 38enne di Udine. Le due vetture si sono scontrate per cause in corso di accertamento all’intersezione tra le vie Tricesimo e Montello. Rilievi della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Poco dopo, alle 16.30, a venire in contatto sono stati un 26enne in sella a una Vespa Piaggio e un 58enne alla guida di una Volkswagen Golf. I due mezzi procedevano verso la periferia quando si sono scontrati all’altezza dell’intersezione con via Monte Vodice. Il 26enne sulla Vespa è finito in ospedale.

Un altro sinistro è avvenuto alle 18 in via Gino Pieri. In questo caso un’auto guidata da un 27enne di Pasian di prato ha urtato una bicicletta, facendo finire a terra il 79enne che si trovava in sella. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale per accertamenti. Rilievi sempre a cura della Polizia locale.