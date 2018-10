Gli eventi in programma venerdì 5 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 2 settembre, a Udine e provincia, eccoli.

Oktoberfest torna a Udine

I prossimi 5, 6 e 7 ottobre ritorna un appuntamento che mancava da molti anni in città, l’Oktoberfest a Udine. Ospitato negli spazi allestiti al Love Food Street di Piazza Primo Maggio, la nuova versione udinese della tipica festa tedesca si caratterizzerà in una tre giorni a base di musica, gastronomia e ovviamente buona birra. L’evento, organizzato da Love Street Food e dall’etichetta discografica Toks Records, è a ingresso libero e si terrà anche in caso di maltempo. Info, qui.

Fiera di Santa Giustina a Palmanova

Il primo weekend di ottobre (dal 5 al 7) a Palmanova è tradizionalmente dedicato alla Fiera di Santa Giustina. Dal venerdì alla domenica, all’insegna dell’enogastronomia italiana e internazionale (tra gli stand anche uno che preparerà la carne di canguro). E poi luna park, bancarelle, negozi e mercatini, la mostra micologica e la pesca di beneficienza, le visite guidate alla Fortezza e gli spettacoli di danza, sbandieratori e cosplayer. Info, qui.

49^ mostra della mela di Pantianicco

È arrivata alla 49^ edizione la più grande mostra regionale dedicata alla mela in Friuli Venezia Giulia, che dal 28 settembre al 7 ottobre 2018, animerà ancora una volta gli spazi della Casa del Sidro di Pantianicco (Udine). Info, qui.

La Musica è servita!

La Musica è servita! Quattro meravigliosi giorni di ottima musica (Corte Bazan, piazza Chiesa 7, Goricizza), tutta dal vivo, e di fantastica cucina bavarese. Ingresso libero.Venerdì 5 ottobre, dalle 20.30, è in programma il concerto di Mars Hotel - Acoustic Duo, alle 21.30 ci sarà High Jackers - Funky Music.

Forma Free Music Impulse

Forma Free Music Impulse, festival internazionale di arti elettroniche del Friuli Venezia Giulia organizzato dall’associazione culturale Circolo Arci Hybrida, continua venerdì 5 ottobre alle 20.30 allo SMO (Slovensko multimedialno okno – Finestra multimediale slovena), il museo di San Pietro al Natisone (Udine). L’appuntamento è con Anthony Pateras, pianista e compositore australiano classe 1979, che si presenta come una delle figure più originali e interessanti del panorama musicale contemporaneo, capace di infondere nuova vita al pianoforte, miscelando la pratica compositiva propria della musica classica contemporanea con una sensibilità ad ampio raggio, vicina al mondo dell’improvvisazione, ai detournement del pianoforte preparato e alla visceralità dell’elettronica.

‘La ragazza che chiedeva vendetta’

‘La ragazza che chiedeva vendetta’, ultimo lavoro letterario di Pierluigi Porazzi, verrà presentato venerdì 5 ottobre, presso la Libreria Ubik di Udine in piazza Marconi 5, alle 18. Presenterà l’autore Oscar D’Agostino, giornalista del Messaggero Veneto. Per l’occasione sarà presente il prof. Giuseppe Losasso, chirurgo plastico e presidente dell'associazione ‘Smile again’, che si occupa di ricostruire i volti delle donne oggetto di violenze. Firmacopie in libreria.

Caffè del Venerdì

Inizia ufficialmente ed in grande stile il terzo anno di attività e di rappresentazioni teatrali del ‘Caffè del Venerdì’, appuntamento il 5 ottobre alle ore 20.45 al Teatro Palamostre. La serata dell'Opening sarà animata dalla finalità di valorizzare nuovi e giovani talenti del territorio friulano, tratterà il tema della Musica nell'orchestra sinfonica giovanile ‘Audimus’, composta da giovanissimi talentuosi musicisti, e guidata sapientemente dal Maestro e Direttore emergente Francesco Gioia.

'Capitani coraggiosi’

A Buttrio, Confartigianato-Imprese Udine premia i suoi ‘Capitani coraggiosi’ nella quinta edizione del premio - promosso dal Movimento Giovani Imprenditori - dedicato ai nuovi artigiani, a coloro che si sono con coraggio messi in gioco avviando la propria impresa fra il 2017 e il 2018. L'evento è in programma per venerdì 5 ottobre alle 17.30 a Villa Dragoni, in via Florio 18 a Buttrio. Oltre al premio, distinto in tre categorie (under 30, 31-40, 41-50), l’evento sarà anche l’occasione per far incontrare tra loro i premiati dando corpo a un vero e proprio ’speed dating’ per il business.

‘Torneo internazionale per Clubs di Ginnastica Ritmica’

Nuova edizione per il ‘Torneo internazionale per Clubs di Ginnastica Ritmica’ dell’Associazione sportiva udinese (a Udine dal 5 al 7 ottobre 2018). Info, qui.