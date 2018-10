Udine: tornano i ‘Corsi di Corsa’

UDINE - Il sipario sulla Maratonina Internazionale Città di Udine 2018, premiata da un ottimo successo, è calato da poco ma l'associazione promotrice del prestigioso appuntamento sportivo è già al lavoro. Dopo la fase estiva torna infatti, in versione autunnale, la radicata e sempre apprezzata proposta dei Corsi di Corsa, iniziativa organizzata da ben 18 anni e dedicata ad atleti principianti, intermedi e avanzati.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE: per informazioni si può contattare in fascia pomeridiana il numero 347-2135232 o inviare una mail all'indirizzo info@maratoninadiudine.it. Le attività saranno coordinate, come sempre, dall'istruttore Fidal Sandra Candelotto, che verrà coadiuvata da Venanzio Ortis, già Campione europeo sui 5 mila metri e argento sui 10 mila. Per ogni livello atletico sarà studiato e proposto un allenamento ad hoc, capace di garantire agli iscritti il giusto approccio alla disciplina e di agevolarli nell’apprendimento. Sia durante l’autunno che nel periodo invernale gli interessati potranno anche cimentarsi in gare non competitive o partecipare a semplici camminate in compagnia. Per aderire ai corsi è necessario presentare il certificato medico sportivo per atletica leggera, emesso da un medico dello sport abilitato.