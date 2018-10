Udine, al lavoro per eliminare le barriere architettoniche alle fermate dei bus

UDINE - Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale di Udine sul tema dell'eliminazione delle barriere architettoniche. L'assessore Elisa Asia Battaglia, venerdì 5 ottobre, ha voluto postare su Facebook un aggiornamento della situazione, dopo che nelle scorse settimana anche Striscia la Notizia si era occupata del caso. Il problema è che in città buona parte delle fermate dei bus non sono predisposte per la salita e la discesa delle carrozzelle, nonostante i mezzi siano dotati di pedane.

Una questione che sta interessando anche la Regione Fvg, impegnata a mappare lo stato di fatto per decidere come e dove intervenire. Ecco il posto pubblicato dall'assessore Battaglia sui social: «Oggi mattinata a bordo dell’autobus per verificare di persona i sopralluoghi tra Regione FVG, comune di Udine e Saf...a breve importanti novità #udineaccessibileatutti».