Twins Bar nel mirino dei ladri, ma l'allarme con la nebbia fa saltare il colpo

UDINE – Un antifurto nebbiogeno ha evitato la riuscita del colpo, l’ennesimo, al Twins Bar di via Grado, a Udine. I ladri hanno infranto una vetrata con un piede di porco nella notte tra giovedì e venerdì e dopo essere riusciti a entrare nel locale, hanno puntato dritto contro le slot machine impugnando un piccone.

Peccato che il titolare, dopo i vari furti subiti in passato, si fosse organizzato con un antifurto in grado di riempire i locali di una nebbia fittissima in caso di intrusione. E così i ladri se ne sono dovuti andare a mani vuote.

Poco dopo l’entrata in funzione dell’allarme, sul posto è giunta una pattuglia dell’Italpol e in seguito una volante della Polizia. Dei malviventi nessuna traccia, ma davanti al Twins Bar sono stati recuperati gli strumenti utilizzati per l’effrazione, il piede di porco e il piccone.