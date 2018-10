Gli eventi in programma sabato 6 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 6 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

'Invito a Palazzo'

Il 6 ottobre, a Udine, si apriranno le porte non solo di Palazzo Contarini, il ‘Palazzo d’Oro’, sede di Fondazione Friuli (in via Manin 15) e del Palazzo del Monte di Pietà, sede di Intesa San Paolo (in via del Monte 1), che ospita in comodato le opere d’arte più antiche di proprietà sempre della Fondazione, ma anche di Palazzo Strassoldo, sede dell’Unicredit (via Vittorio Veneto, 20). Moltissimi gli eventi in programma nella giornata, qui i dettagli.

Castelli Aperti

Nel 2018 il Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia compie 50 anni e Castelli Aperti arriva alla sua 31° edizione: l’appuntamento con la storia è nel week end del 6 e 7 ottobre 2018 durante il quale si potranno visitare 19 splendide dimore situate in tutte le province della regione. Info, qui.

A Montenars torna la 'Festa delle Castagne'

Dal 1985, nei primi due fine settimana di ottobre (6 e 7, 12, 13 e 14 ottobre 2018), si svolge a Montenars la 'Festa delle Castagne'. Si tratta di un appuntamento tradizionale che intende valorizzare il prodotto tipico di Montenars. Il programma, qui.

49^ mostra della mela di Pantianicco

È arrivata alla 49^ edizione la più grande mostra regionale dedicata alla mela in Friuli Venezia Giulia, che dal 28 settembre al 7 ottobre 2018, animerà ancora una volta gli spazi della Casa del Sidro di Pantianicco (Udine). Info, qui.

‘Torneo internazionale per Clubs di Ginnastica Ritmica’

Nuova edizione per il ‘Torneo internazionale per Clubs di Ginnastica Ritmica’ dell’Associazione sportiva udinese (a Udine dal 5 al 7 ottobre 2018). Info, qui.

Semplicemente Noi

Ci vuole coraggio a mostrare il proprio corpo modificato dalla malattia, ma tante donne questo coraggio lo hanno trovato, per lanciare un messaggio di speranza a chi sta affrontando il dramma di una neoplasia mammaria e di sfida contro l’imposizione di un corpo perfetto. Gli scatti che immortalano questa forza d’animo sono adesso esposti alla Galleria Tina Modotti del capoluogo friulano, in una mostra dal titolo ‘Semplicemente Noi’, che l’Andos di Udine – con il patrocinio dei Civici Musei del Comune di Udine - ha voluto organizzare nell’ambito delle iniziative del mese di ottobre, il mese della prevenzione contro il tumore al seno. Le immagini sono state scattate dalla fotografa Eva Mocnik e saranno esposte fino al 7 ottobre.

VisioKids​​​​​​​

Alieni casinisti e pasticcioni, divertenti mini/mega super eroi, yeti fifoni e cani coraggiosi… Torna l'appuntamento con VisioKids, il ciclo di proiezioni per i più piccoli (ma non solo!) organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0! Si comincia domani sabato 6 ottobre alle 14.40 con Ant-Man and the Wasp, nuovo, spassoso capitolo dell’Universo Cinematografico! Al termine della proiezione ai piccoli spettatori che conserveranno il biglietto verrà offerta una sana e deliziosamerenda al bistrò del Visionario. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Latisana per il Nord Est

Dopo l’evento ‘Suggestioni a Nord-Est’ e il ciclo degli aperitivi letterari sul tema ‘Venezia’, la cerimonia di consegna vera e propria, atto finale di questa edizione, è fissata per domani, sabato 6 ottobre al Teatro Odeon di Latisana, con inizio alle 18 (ingresso libero). Tutte le informazioni sul premio e sulle iniziative ad esso collegate su www.comune.latisana.ud.it.

Un geosito da scoprire: il Monte Bivera​​​​​​​

Sabato 6 ottobre, alle 18, al Centro Etnografico di Sauris di Sopra sarà inaugurata la mostra ‘Un geosito da scoprire: il Monte Bivera’. Dopo Ampezzo e Forni di Sopra, non poteva mancare Sauris. Sarà possibile ascoltare le argute e puntuali spiegazioni di Giuseppe Muscio (Museo Friulano di Storia Naturale) e Maurizio Ponton (Università di Trieste), leggervi i pannelli e quindi uscire dal centro etnografico, guardare a sud e restare impigliati nel Bivera, che lì si erge in tutta la sua possanza. La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2019 negli orari di apertura del Centro Etnografico. Ingresso libero.

‘Ci ritorna in mente...Lucio Battisti’

Alla tradizionale Fiera di Santa Giustina a Palmanova, anche la musica di Lucio Battisti. Sabato 6 ottobre, alle 20.45, al Teatro G. Modena (con ingresso gratuito), sarà possibile assistere a ‘Ci ritorna in mente...Lucio Battisti’, concerto degli Acquaforte.

La Musica è servita!

La Musica è servita! Quattro meravigliosi giorni di ottima musica (Corte Bazan, piazza Chiesa 7, Goricizza), tutta dal vivo, e di fantastica cucina bavarese. Ingresso libero. Sabato 6 ottobre, dalle 18, si comincia con OBBA Oboe Band & Paolo Corsini piano Jazz; alle 20, salirà sul palco il Trio Jazz ‘Omaggio a Nat king Cole’, alle 21.30 sarà la volta di Blue Eyed Soul - Pop, Soul and R&B.

Palmanova sotterranea

Dopo la gallerie veneziane di contromina, un altro tratto sotterraneo dei Bastioni di Palmanova viene ripulito e riqualificato. Da sabato 6 ottobre alle 16.30 verrà riaperta la Loggia di Baluardo Donato e la relativa Sortita. Per l’inaugurazione l’accesso sarà possibile dalla fine di contrada Donato, sotto la torre dell'ex acquedotto, davanti l’ex caserma Filzi (di cui sarà anche possibile visionare il progetto d’intervento). Disponibile alla visione anche un Virtual Reality 3D tour dedicato ai Bastioni di Palmanova. Di solito disponibile all’Ufficio di Promoturismo Fvg di Borgo Udine, verrà reso fruibile anche durante l’inaugurazione. Con degli speciali occhiali VR, verrà proposto un filmato con immagini aeree a 360 gradi sopra i Bastioni, la Piazza e i luoghi più caratteristici della città stellata. Un video immersivo, realizzato grazie a Promoturismo Fvg, anche nelle città di Grado, Cividale e Aquileia. Per raggiungere il luogo dell’inaugurazione si consiglia di indossare scarpe comode (da ginnastica). In caso di maltempo l’inaugurazione è posticipata a sabato 13 ottobre 2018.

Oktoberfest torna a Udine

I prossimi 5, 6 e 7 ottobre ritorna un appuntamento che mancava da molti anni in città, l’Oktoberfest a Udine. Ospitato negli spazi allestiti al Love Food Street di Piazza Primo Maggio, la nuova versione udinese della tipica festa tedesca si caratterizzerà in una tre giorni a base di musica, gastronomia e ovviamente buona birra. L’evento, organizzato da Love Street Food e dall’etichetta discografica Toks Records, è a ingresso libero e si terrà anche in caso di maltempo. Info, qui.

Fiera di Santa Giustina a Palmanova

Il primo weekend di ottobre (dal 5 al 7) a Palmanova è tradizionalmente dedicato alla Fiera di Santa Giustina. Dal venerdì alla domenica, all’insegna dell’enogastronomia italiana e internazionale (tra gli stand anche uno che preparerà la carne di canguro). E poi luna park, bancarelle, negozi e mercatini, la mostra micologica e la pesca di beneficienza, le visite guidate alla Fortezza e gli spettacoli di danza, sbandieratori e cosplayer. Info, qui.

'Ottoni ad Oriente’

Al via ‘Ottoni ad Oriente’, festival unico nel suo genere in Friuli Venezia Giulia, essendo dedicato in via esclusiva ai gruppi di ottoni. Ideato e promosso dall'associazione Brassevonde e sostenuto economicamente dal Comune di Tricesimo e dalla Fondazione Friuli, l'evento è in calendario per sabato 6 e domenica 7 ottobre, nelle location del teatro Garzoni e di piazza Ellero, a Tricesimo.