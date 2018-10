Gli eventi in programma domenica 7 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 7 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

A Resiutta c'è profumo di autunno

Il 7 ottobre le vie del paese saranno animate dai 120 stand presenti, ognuno con prodotti tipici del territorio: da quelli gastronomici all'artigianato tradizionale. La kermesse è organizzata dal Comune di resiutta, l'Uti Canal del Ferro – Val canale, l'Ente Parco delle Prealpi Giulie e la Pro Loco di Resiutta. Info, qui.

Oktoberfest torna a Udine

I prossimi 5, 6 e 7 ottobre ritorna un appuntamento che mancava da molti anni in città, l’Oktoberfest a Udine. Ospitato negli spazi allestiti al Love Food Street di Piazza Primo Maggio, la nuova versione udinese della tipica festa tedesca si caratterizzerà in una tre giorni a base di musica, gastronomia e ovviamente buona birra. L’evento, organizzato da Love Street Food e dall’etichetta discografica Toks Records, è a ingresso libero e si terrà anche in caso di maltempo. Info, qui.

Mose e Ambra Cotti al Carnera

Il cantante rapper Mose, direttamente dall’ultima edizione di Amici di Maria de Filippi, si esibirà al Palasport Carnera di Udine assieme alla giovane ballerina, youtuber e stella di Musical.ly, Ambra Cotti. L’evento, dedicato ai giovanissimi, è in programma per domenica 7 ottobre, dalle 15. Info, qui.

Fiera di Santa Giustina a Palmanova

Il primo weekend di ottobre (dal 5 al 7) a Palmanova è tradizionalmente dedicato alla Fiera di Santa Giustina. Dal venerdì alla domenica, all’insegna dell’enogastronomia italiana e internazionale (tra gli stand anche uno che preparerà la carne di canguro). E poi luna park, bancarelle, negozi e mercatini, la mostra micologica e la pesca di beneficienza, le visite guidate alla Fortezza e gli spettacoli di danza, sbandieratori e cosplayer. Info, qui.

Castelli Aperti

Nel 2018 il Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia compie 50 anni e Castelli Aperti arriva alla sua 31° edizione: l’appuntamento con la storia è nel week end del 6 e 7 ottobre 2018 durante il quale si potranno visitare 19 splendide dimore situate in tutte le province della regione. Info, qui.

49^ mostra della mela di Pantianicco

È arrivata alla 49^ edizione la più grande mostra regionale dedicata alla mela in Friuli Venezia Giulia, che fino al 7 ottobre 2018, animerà ancora una volta gli spazi della Casa del Sidro di Pantianicco (Udine). Info, qui.

A Montenars torna la 'Festa delle Castagne'

Dal 1985, nei primi due fine settimana di ottobre (6 e 7, 12, 13 e 14 ottobre 2018), si svolge a Montenars la 'Festa delle Castagne'. Si tratta di un appuntamento tradizionale che intende valorizzare il prodotto tipico di Montenars. Il programma, qui.

Dialoghi

La residenza 1 apre le porte al pubblico di Villa Manin domenica 7 ottobre, alle 19 (ingresso libero, dato il numero limitato di posti la prenotazione è consigliata a residenzevillamanin@cssudine.it o 0432.504765). Info, qui.

Semplicemente Noi

Ci vuole coraggio a mostrare il proprio corpo modificato dalla malattia, ma tante donne questo coraggio lo hanno trovato, per lanciare un messaggio di speranza a chi sta affrontando il dramma di una neoplasia mammaria e di sfida contro l’imposizione di un corpo perfetto. Gli scatti che immortalano questa forza d’animo sono adesso esposti alla Galleria Tina Modotti del capoluogo friulano, in una mostra dal titolo ‘Semplicemente Noi’, che l’Andos di Udine – con il patrocinio dei Civici Musei del Comune di Udine - ha voluto organizzare nell’ambito delle iniziative del mese di ottobre, il mese della prevenzione contro il tumore al seno. Le immagini sono state scattate dalla fotografa Eva Mocnik e saranno esposte fino al 7 ottobre.

Omaggio a Gioachino Rossini

Debutta a Manzano domenica 7 ottobre alle 16 nella chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta il progetto concertistico ‘Omaggio a Gioachino Rossini nel 150° della morte - Musiche corali sacre e religiose tra Ottocento ed epoca contemporanea’ del coro Polifonico Antonio Foraboschi di Palazzolo dello Stella. Un repertorio che spazia fino ai nostri giorni, declinato nelle sue diverse espressioni stilistiche e storiche, eredità della tradizione musicale europea rappresentata da musiche di Grieg, Saint-Saéns, Pizzetti, Sofianopulo, Lloyd Webber, Gjeilo e Matsushita. La manifestazione, realizzata con il sostegno del Comune di Palazzolo dello Stella, dell'USCI FVG e con la collaborazione delle parrocchie interessate, comprende 6 appuntamenti concertistici.

‘Colori d'autunno’

Il 7 ottobre, alla sede sociale di Remanzacco, alle 9.30, si ritroveranno una quarantina di esemplari di vetture e di moto d'epoca per recarsi sul monte Colovrat, in alta valle del Natisone, dove gli equipaggi faranno vista alle trincee della prima guerra mondiale per un ricordo e una doverosa riflessione all'immane tragedia che travolse un'intera generazione di giovani italiani e austroungarici. Info, qui.

La Musica è servita!

La Musica è servita! Quattro meravigliosi giorni di ottima musica (Corte Bazan, piazza Chiesa 7, Goricizza), tutta dal vivo, e di fantastica cucina bavarese. Ingresso libero. Domenica 7 ottobre si comincia al mattino: alle 11.45 concerto dell’orchestra di Fiati Euritmia, alle 14, Gruppi Dipartimento Classica della Scuola di Musica ‘Città di Codroipo’; alle 18, il Supercoro in Concerto - 10 Anni di Emozioni; alle 20.45, Bagliori di Luce con ’70 All'Ora’.

'Ottoni ad Oriente’

Al via ‘Ottoni ad Oriente’, festival unico nel suo genere in Friuli Venezia Giulia, essendo dedicato in via esclusiva ai gruppi di ottoni. Ideato e promosso dall'associazione Brassevonde e sostenuto economicamente dal Comune di Tricesimo e dalla Fondazione Friuli, l'evento è in calendario per sabato 6 e domenica 7 ottobre, nelle location del teatro Garzoni e di piazza Ellero, a Tricesimo.

Festival Udine Castello

Con un programma dedicato al mondo dell’opera, si inaugura domenica 7 ottobre alle 11, nel Salone del Parlamento del Castello di Udine, la quinta edizione del Festival Udine Castello organizzato dagli Amici della Musica.

Bonapartiamo Running

La nuova edizione (il 7 ottobre) della corsa campestre è ormai ai blocchi di partenza. Il ritrovo è fissato al campo sportivo di Campoformido (dalle 8.15). Per chi non si sarà iscritto alla segreteria regionale di Csen (csenfriuli@tiscali.it, 0432.624844, 348.5296037, in questo caso il pagamento dovrà essere effettuato mezzo bonifico bancario o cc postale) ci sarà la possibilità di effettuare l’iscrizione in loco, alla zona partenza. Info, qui.