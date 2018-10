Scooter tampona auto in via Cividale: ferito un 58enne

UDINE – Ennesimo incidente che vede coinvolto un mezzo a due ruote. L’ultimo episodio della serie è accaduto nel pomeriggio di venerdì 5 ottobre, verso le 14.30, in via Cividale.

Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti sul posto per i rilievi, a scontrarsi sono stati uno scooter Honda con in sella un 58enne, e una Toyota Yaris guidata da un 22enne. A quanto pare sarebbe stato il mezzo a due ruote a tamponare l’autovettura.

Dopo lo scontro, il 58enne è finito sull’asfalto ed è stato costretto a ricorrere alle cure del 118, E’ stato portato in Pronto soccorso per accertamenti.