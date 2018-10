Torna ‘Cantare la Voce’ alla Nico Pepe

UDINE - La Voce è di scena alla Nico Pepe grazie al corso curato da Marco Toller docente di Educazione della Voce e Canto alla Civica Accademia di Udine dove come di tradizione la Porte sono Aperte per tutti coloro che intendono fare esperienza diretta della scena e delle tecniche espressive: si parte allora con una delle competenze regine, vale a dire la voce, strumento essenziale per la recitazione.

CANTARE LA VOCE - Da mercoledì 10 ottobre è in partenza il corso propedeutico Cantare la Voce (alle 20) che nella collaudata articolazione di 8 incontri propone un percorso volto alla scoperta delle proprie potenzialità vocali ed è rivolto a tutti coloro che hanno sempre desiderato ampliare le proprie capacità nell’utilizzo della voce, sia nel parlato che nel canto.

PROGRAMMA - Si comincia facendo esperienza del respiro e dell’emissione del suono, aspetti che nella vita di tutti i giorni tendiamo a trascurare ma che sono indicatori molto significativi del nostro stato d’animo: l’obiettivo è stimolare l’ascolto e, quindi, lo sviluppo delle strutture profonde del suono vocale umano per consentire una maggiore consapevolezza non solo delle capacità di risonanza dell’intero sistema corporeo, ma anche della relazione con lo spazio esterno. Il corso ha ottenuto il riconoscimento dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e pertanto può essere certificato come attività di aggiornamento per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

INFO - Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, largo Ospedale vecchio 10/2 tel.0432.504340, mail: accademiateatrale@nicopepe.it www.nicopepe.it; Facebook, Twitter .