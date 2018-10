A fuoco il Five di Tavagnacco: si sospetta il dolo

TAVAGNACCO – Avrebbe dovuto riaprire i battenti sabato 6 ottobre, dopo la chiusura estiva. Invece un incendio ha danneggiatoil locale. E’ successo la notte tra venerdì 5 e sabato 6 ottobre alla discoteca Five di Tavagnacco, in via Palladio.

Il rogo è divampato attorno all’una di notte e sul posto sono subito intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Udine. Ancora da chiarire le cause dell’incendio, che potrebbe essere anche di natura dolosa. Saranno i periti dei Vigili del Fuoco a stabilirlo. In via Palladio sono interventi anche i carabinieri della stazione di Feletto Umberto.

Il fuoco ha provocato gravi danni all’interno del locale, soprattutto agli arredi. Per questo il Five è stato posto sotto sequestro.