Con 200 ovuli di cocaina ed eroina in pancia: arrestati due nigeriani

TARVISIO – Ancora corrieri della droga arrestati dagli agenti della IV Zona Polizia di frontiera di Tarvisio (guidati dal commissario capo Giovanni Marruzzo) e dai militari della Guardia di Finanza (diretti dal capitano Giovanni Torino) su un treno proveniente dal Nord-Europa. L’ennesimo dall’inizio dell’anno a segnare il bilancio positivo nell’ambito del dispositivo messo in campo dalle due forze di polizia.

INGERITI 200 OVULI - L’esperienza e la professionalità acquisita dagli operatori di Polizia e l’atteggiamento tenuto da due nigeriani nell’ambito di un normale controllo di documenti, ha fatto cadere su questi ultimi il sospetto che fossero ovulatori. Un uomo di 29 anni e una donna di 24 anni, sono stati fatti scendere dal convoglio e accompagnati negli uffici di polizia, dove, dopo il riconoscimento, sono stati accompagnati all’ospedale di Udine per le analisi di rito. Gli accertamenti radiologici hanno permesso di rilevare la presenza di corpi estranei nascosti a livello gastrointestinale in entrambi i soggetti, i quali hanno espulso circa 200 ovuli per un totale di circa 2.500 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina.

PRATICA MOLTO RISCHIOSA - Il ‘bodypacker’ è una modalità di trasporto ad elevato rischio per la salute: la rottura di uno solo degli ovuli, generalmente dal peso oscillante tra i 10 e i 13 grammi, infatti, comporterebbe un immediato assorbimento della sostanza stupefacente da parte dell’organismo con conseguente overdose e altissimo pericolo di morte. Pratica cui sempre più spesso si sottopongono soggetti di etnia africana spesso in condizioni di indigenza e sfruttati dalle grandi organizzazioni criminali.