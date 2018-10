Scivola nei boschi di Topolò: soccorsa una 23enne

GRIMACCO - La stazione di Udine del Soccorso Alpino e Speleologico, assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza e a un volontario della Protezione Civile, ha tratto in salvo una ragazza che è caduta in un tratto boschivo impervio alle pendici di Topolò, in comune di Grimacco, nelle Valli del Natisone. La chiamata è arrivata in stazione intorno alle 17 tramite la Sores attivata dal Nue 112.

La ragazza, D. C. del 1995, residente in una frazione di San Pietro al Natisone, era scivolata cadendo per alcuni metri in prossimità di un rio sottostante il paese. Grazie alla collaborazione di un volontario della Protezione Civile del posto e a un'amica della ragazza, da quest'ultima contattata nel frattempo, che hanno fornito indicazioni ulteriori, i tecnici del Soccorso Alpino sono giunti in breve sul posto, a quindici minuti di cammino da Topolò.

Dopo averla stabilizzata con il tecnico sanitario presente nel team di soccorso (in tutto dodici persone) e sistemata sulla barella, i soccorritori hanno trasportato la ragazza a braccia proseguendo in discesa nel bosco e raggiungendo una pista forestale, per poi consegnarla all'ambulanza. La ragazza ha riportato sospetta frattura a una caviglia e contusioni al polso. L'intervento si è concluso intorno alle 20.45.