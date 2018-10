Ospite da alcuni parenti, li deruba: denunciata una 46enne

MORTEGLIANO – Si è fatta ospitare da alcuni parenti e come ringraziamento li ha derubati. E’ successo nei giorni scorsi a Mortegliano. La protagonista della vicenda è una 46enne di Udine, che ha pensato bene di mettere le mani su alcuni oggetti in oro e di rivenderli. Le padrone di casa, madre e figlia di 71 e 42 anni, si sono accorte del furto, ma pensando alla visita di un ladro, hanno subito denunciato l’accaduto ai carabinieri.

Sono stati proprio i militari della stazione di Mortegliano a indirizzare i sospetti verso questa nipote ospite in casa per qualche giorno, considerato che i presunti ladri non avevano lasciato alcun segno di effrazione. I carabinieri hanno quindi scoperto che la donna aveva già venduto gli oggetti preziosi a un compro oro di Udine, ricavandone 600 euro.

E’ scattata quindi la denuncia in stato di libertà per furto. I monili in oro sono stati recuperati e restituiti alle legittime proprietarie.