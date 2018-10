Invasione di un piccolo tifoso al Friuli per abbracciare CR7

UDINE – Simpatico siparietto, domenica pomeriggio, poco prima dell’inizio della partita tra Udinese e Juventus. Durante le fasi di riscaldamento, un piccolo tifoso di Cristiano Ronaldo è riuscito a scavalcare il muretto della tribuna senza farsi notare dal sistema di sicurezza, avvicinandosi al giocatore della Juventus.

ABBRACCIO E AUTOGRAFO PORTATI A CASA - Cappuccio sulla testa, sciarpa della Juventus al collo e sorriso stampato sulla faccia, il piccolo tifoso è stato in breve raggiunto da un addetto alla sicurezza e riaccompagnato sugli spalti. Non prima però di aver ricevuto un abbraccio dal campione portoghese e ovviamente avergli strappato un autografo. Un incontro che, ne siamo certi, resterà per sempre nella memoria di questo giovane tifoso.