Udine perde un altro pezzo di storia: chiude Furlanetto

UDINE – Un altro pezzo di storia commerciale di Udine sta per chiudere i battenti. Si tratta di ‘Furlanetto’, negozio di tessuti e stoffe aperto in via Cavour nel lontano 1929. Un vero e proprio punto di riferimento per amanti degli abiti su misura, soprattutto da uomo. Le serrande si abbasseranno per l’ultima volta a fine anno, come annuncia la titolare Anna Furlanetto dalle pagine del Messaggero Veneto, lei che ha ereditato la bottega dal padre Angelo, dopo che era stata avviata dal nonno Furio.

I TEMPI SONO CAMBIATI - I tempi sono cambiati e la maggior parte delle persone preferisce frequentare un tipo di negozio dove gli abiti sono già pronti. Una visione romantica dell’abbigliamento, quella di Furlanetto, che però trova ancora diversi estimatori in città, soprattutto tra gli over 30. Ultimamente Anna aveva aperto al mercato delle camice, e le cose stavano funzionando. Ma lei è sola e la quarta generazione ha già preso altre strade. Scontato, quindi, abbassare le serrande, oggi che nelle botteghe non esiste più (o risulta troppo complicata) la pratica di assumere apprendisti a cui tramandare esperienze e professionalità.