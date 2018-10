Getta alcol sul fuoco mentre fa la griglia: 43enne ustionato

VILLA SANTINA – Investito dal ritorno di fiamma nel tentativo di ‘animare’ il fuoco per fare la griglia. E’ accaduto in Carnia, a Villa Santina, dove un 43enne è rimasto ferito in modo grave, riportando ustioni su buona parte del corpo.

L’uomo stava trascorrendo la domenica con alcuni amici quando ha utilizzato l’alcol per dare più corpo al fuoco. Un errore che ha causato la fiammata. Le persone che si trovavano con lui l’hanno subito accompagnato in auto all’ospedale di Tolmezzo. Da qui, dopo essere stato stabilizzato, è stato elitrasportato al Centro grandi ustionati di Padova.

Le sue condizioni sarebbero gravi, con il 43enne che ha riportato ustioni sul 30% del corpo.