Panda va contro un palo poi finisce ruote all'aria nel fossato

SAN GIOVANNI AL NATISONE – Prima ha centrato un palo dell’illuminazione pubblica, poi è finita ruote all’aria in un fossato a lato della carreggiata. E’ accaduto domenica pomeriggio a San Giovanni al Natisone, in via dei Colli.

Fortunatamente sia la persona che si trovava alla guida sia i passeggeri sono rimasti praticamente illesi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale di Gorizia e un’ambulanza.

L'incidente ha interessato solo la Panda non coinvolgendo altre vetture.