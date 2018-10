Fabio Di Bernardo verso la sfiducia: la sua amarezza riversata su Facebook

VENZONE – Oramai l’amministrazione targata Fabio Di Bernardo, a Venzone, pare arrivata al capolinea. Lo sa bene il sindaco, che è pronto a ‘incassare’ la sfiducia durante il Consiglio comunale del 18 ottobre. I toni in paese hanno raggiunto livelli mai visti prima, con il primo cittadino che è stato anche oggetto di intimidazioni, come dimostra la busta contenente un proiettile recapitata in municipio.

DERIVA CULTURALE - Di Bernardo ha deciso di esternare i propri pensieri su Facebook, scrivendo un lungo post indirizzato ai cittadini di Venzone. «Mi chiedo cosa possa pensare un #figlio dopo aver letto delle intimidazioni indirizzate al padre: paura, angoscia, tristezza. Mi chiedo se è giusto fomentare gli animi: il rischio è di indurre i più fragili a commettere atti gravi e lesivi della #tranquillità familiare altrui. Mi chiedo se è questa l’eredità da consegnare ai nostri giovani: incapacità al confronto pacifico e costruttivo. Leggere le dichiarazioni della mia maggioranza, all’indomani delle intimidazioni ricevute – aggiunge – che mi descrivono come una persona attaccata al potere e all’apparire, mi riempiono di enorme dispiacere: tanta la #solidarietà ricevuta da cittadini e amici. C’è una #deriva#culturale e #morale che mi spaventa».

A PERDERE SARA' VENZONE - L’attuale sindaco dice di aver provato in tutti i modi di evitare il commissariamento, cercando una mediazione con quella che fino a qualche mese fa era la sua maggioranza, ma inutilmente. «A chi appartiene la responsabilità di ciò? Chi ha vinto dimostrando di aver ragione? Non ci saranno né vinti, né vincitori: la partita la perderà #Venzone – evidenzia Di Bernardo –. Il 18 molto probabilmente terminerà prematuramente il mio mandato e terminerà quello di tutti gli eletti nel 2014 perché sarà votata la sfiducia dai consiglieri comunali: coglierò l’occasione per #ringraziare i #cittadini della fiducia e dell’#affettodimostratomi fino a oggi».