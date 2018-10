Neve: a Osoppo uno spettacolo per riscoprirsi bambini

OSOPPO - Uno spettacolo diverso, una riflessione, una valigia piena di pensieri e di vita, portata da un uomo che con lo sguardo perso nel cielo attende che cominci a nevicare. Il monologo ‘Neve’ (in programma sabato 13 ottobre, dalle 20.45, alla corte di Osoppo) rappresenta quel momento poco prima della magia di un fiocco bianco che cade dalle nuvole, quando il cielo e bianco, la città è già in silenzio e aspetta che tutto venga coperto dal soffice manto…e in quei minuti la mente si apre e ricorda tutto quello che è stato.

FERRI - Come d’improvviso, l’uomo con la valigia, scopre il suo fianco più fragile e decide di raccontarsi per capire qual è il suo viaggio e per capire cosa aspetta davvero, scoprendo che le vite delle persone sono tutte diverse ma nel cuore tutte uguali. Sul palco, il viaggiatore è Luca Ferri, attore e regista di Anà-Thema Teatro, direttore del Teatro della Corte ma soprattutto un uomo, che sceglie di regalare al teatro la sua vita per comprendere quella degli altri e per comprendere il tempo che passa nell’attesa di quando la neve arriverà ogni giorno, facendoci tornare tutti bambini coprendo i passi fatti fino a qui.

NEVE - «Con ‘Neve’ non ho scritto uno spettacolo ma una poesia per il palcoscenico, una poesia che voglio regalare al mio teatro», commenta Luca Ferri. Dove non arriva la parola, giunge la danza, per dare sollievo e respiro ai ricordi. Sulle coreografie disegnate da Matilde Ceron danza Lorenzo Mattioli che con una dolce purezza e delicatezza riesce a dar forma al sentimento più difficile da provare per il viaggiatore.



