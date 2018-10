Coppia travolta mentre cammina sul marciapiedi

MANZANO - Travolti mentre camminano sul marciapiedi. E' accaduto lunedì 8 ottobre a Manzano, in via Libertà. Una coppia di genitori, lei di 30 anni, lui di 33, aveva appena portato la figlia all'asilo quando si è vista spuntare davanti un'auto. La donna è rimasta ferita in modo più serio ed è stata portata in ospedale dall'elicottero. Grave anche l'uomo, soccorso da un'ambulanza.

Da quanto si è potuto sapere, l'auto, una Fiat Stilo, condotta da una signora residente a San Giovanni al Natisone, nel tentativo di schivare un altri veicolo sarebbe finita sul marciapiedi, centrando in pieno i due pedoni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Manzano, che ora dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto.