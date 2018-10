Altro caso di West Nile in Friuli: è il quinto negli ultimi mesi

PALAZZOLO DELLO STELLA – Ancora un caso di Febbre del Nilo accertato in Friuli Venezia Giulia. Si tratta del quinto in provincia di Udine. Un uomo di 56 anni residente Palazzolo dello Stella è stato ricoverato qualche giorno fa all’ospedale di Udine, dove gli è stato riscontrato il virus West Nile. Ad anticipare la notizia è il Messaggero Veneto.

Come già accaduto in passato con i casi registrati a Udine, Latisana, Fiumicello e Codroipo, è già stata programmato la disinfestazione nei dintorni della casa dell’uomo a Palazzolo, in via Griole e in via della Laguna. Il sindaco della località della Bassa friulana ha già firmato un’ordinanza in tal senso.

Fino a oggi, in regione, i decessi causati da questo virus sono stati 3, tutti accompagnati da altre patologie.