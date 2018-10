Max Felicitas, il porno attore poco amato in Friuli ma star sui social

CODROIPO – Nel 2015 ve l’avevamo presentato come l’erede di Rocco Siffredi. Oggi Max Felicitas, 26enne di Codroipo, si è ‘staccato’ dal suo mentore per continuare la carriera da porno attore con le proprie gambe. Continua a girare film hard (una decina all’anno) e li autoproduce. E si sta lanciando anche nel mondo della musica, legando i brani a video piuttosto spinti.

VIDEO CON MALENA - Max è venuto a trovarci in redazione per raccontarci la sua ultima ‘fatica’, un video girato insieme a Malena, attrice porno che qualche anno fa è sbarcata sull’Isola dei Famosi. Lei, con un passato nella Direzione nazionale del Partito Democratico, lui con simpatie per il Carroccio, sono la dimostrazione di come il sesso possa azzerare le differenze politiche. «Era la prima volta che lavoravamo assieme, ma tutto è andato liscio – racconta Max –. Il film, uscito in questi giorni sulla piattaforma pinkoclub.com, è una sorta di rivisitazione delle commedie all’italiana di Alvaro Vitali degli anni ’80. Vedendo l’interesse che c’è sui social – assicura – credo che potrà diventare il film porno dell’anno».

L’IMPORTANZA DEI SOCIAL - Anche il mondo dell’hard è cambiato molto negli ultimi anni, con il web e i social che stanno prendendo sempre più spazio (e importanza). Lo sa bene Max Felicitas, che tra Facebook e Instagram può vantare centinaia di migliaia di follower. «La mia popolarità sui social dà fastidio, ma ormai la strada per farsi conoscere è quella. Sto spopolando». Una popolarità che però non riesce a fare presa nel suo Friuli. «Nelle altre città mi fermano e mi riconoscono. Qui mi guardano male. La mia terra non riesce ancora a capirmi».

I PROGETTI FUTURI - Tra i progetti futuri di Max c’è la musica e l’ambizione di poter entrare nel cast di un reality show: «Il mio vero obiettivo è far cadere il tabù del sesso, portando i grandi marchi nel mondo del porno. Ci sto lavorando e alcune importanti griffe hanno già accettato di apparire durante i miei video. La strada è quella giusta, sono ottimista». In bocca al lupo, Max!