Bici travolta da un'auto a Tricesimo: 85enne in ospedale

TRICESIMO – Stava percorrendo via San Pelagio in bicicletta, come spesso usava fare. Questa volta però un’auto l’ha travolta, mandandola in ospedale. E’ successo lunedì 8 ottobre a Tricesimo. La sfortunata protagonista è una 85enne del posto, che è stata urtata da una Volvo V70, condotta da un 53enne, anche lui di Tricesimo.

La donna è finita rovinosamente a terra ed è stata soccorsa dal personale del 118. Portata al Santa Maria della Misericordia in elicottero, è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di medicina d’urgenza. Illeso l’automobilista. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri del Norm della Compagnia di Udine.