Autostrada A4: le rampe di entrata e uscita, a Palmanova e Villesse, si 'rifanno il look'

FVG - Lavori di manutenzione della pavimentazione in A4 nei prossimi giorni. Il manto stradale si consuma, soprattutto in prossimità di svincoli e caselli e quindi va periodicamente rifatto a seconda dell’usura. Un manto stradale in perfette condizioni, infatti, è la prima garanzia di sicurezza per la percorribilità dell’autostrada. La pianificazione della Concessionaria prevede, per i prossimi giorni, un intervento sulle rampe di entrata e uscita ai caselli di Palmanova e Villesse, due lavori che richiederanno la chiusura di questi tratti. I lavori sono stati programmati nella notte fra tra giovedì 11 e venerdì 12 e fra venerdì 12 e sabato 13 ottobre.

RAMPE DELLO SVINCOLO DI PALMANOVA - Giovedì 11 il cantiere interesserà l’uscita e l’immissione allo svincolo di Palmanova nella carreggiata ovest in direzione Venezia. Quindi chi proviene da Trieste ed è diretto verso il capoluogo palmarino non potrà uscire al casello di Palmanova ma dovrà uscire a Villesse o a San Giorgio di Nogaro, mentre se arriverà da Tarvisio o Gemona potrà uscire a Udine Sud e proseguire sulla viabilità ordinaria oppure proseguire per l’autostrada con uscite a Villesse o San Giorgio di Nogaro. Stesse modalità per le entrate: chi è diretto verso Venezia non potrà entrare a Palmanova ma dovrà utilizzare un altro casello, mentre chi è diretto a Trieste non avrà nessun tipo di limitazione. La chiusura notturna - segnalata già dai giorni precedenti su tutti i pannelli a messaggio variabile lungo il tratto autostradale da Trieste a Venezia - sarà in vigore dalle 21 di giovedì alle 6 di venerdì

RAMPE DI CONNESSIONE A4/34 - Venerdì 13 i lavori di risanamento delle pavimentazioni riguarderanno sia la rampa che, dalla carreggiata sud della A34 porta verso la carreggiata ovest della A4 in direzione Venezia, sia la rampa che dalla carreggiata Est della A4 – per chi proviene da Venezia – porta alla carreggiata nord della A34 in direzione Villesse. In sostanza chi proviene da Gorizia e Villesse ed è diretto verso Udine e Venezia troverà la rampa di accesso alla A4 inibita alla circolazione e dovrà proseguire per la viabilità ordinaria oppure entrare al casello di Redipuglia. Chi invece arriverà da Venezia non potrà uscire al casello di Villesse e accedere alla A34 in direzione Gorizia. Si consiglia quindi di uscire a Palmanova o Redipuglia e proseguire per la viabilità ordinaria. La chiusura in questo caso interesserà i seguenti orari: dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato.