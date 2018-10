Lanzarone a Udine con Codice Nero

UDINE - Cosa succede quando un uomo qualunque è costretto in un ospedale? Questo sabato 13 ottobre, alle 21, Teatro Sosta Urbana prosegue la rassegna ‘Presente Imperfetto’ con ‘Codice Nero’, in scena nello spazio di Circo all’InCirca di via Piemonte 84. Da una parte il mondo della sanità – e malasanità – contemporanea, dall’altra il mondo del paziente, tra attese e speranze. Riccardo Lanzarone, diplomato alla Nico Pepe di Udine nonché ideatore e unico attore in scena, porterà gli spettatori all’interno di questa duplice e attuale realtà, accompagnato dal vivo dalle musiche di Giorgio Distante.

IL PROTAGONISTA È SALVATORE GERACI, ex artificiere siciliano, che attende il suo turno in una sala d’ospedale. Mentre il tempo passa, quel luogo così angusto quasi lo sprona a mettere assieme ricordi, desideri e sogni. Ed ecco che proprio in quel lasso indefinito Salvatore riesce a ripensare la sua vita, svelandola poco a poco al pubblico: passato e presente si fondono, mentre l’uomo ricorda chi era e immagina chi vorrà essere uscito da quella stanza. In questo susseguirsi di scene dai tratti quasi pirandelliani, l’attore si divide in tre personaggi: dapprima suo padre, poi l'oscura incarnazione della sanità - o meglio della malasanità-, e infine lui stesso.

CODICE NERO non è altro che la storia qualunque di un paziente qualunque, la vita di un uomo che per lavoro gioca con il fuoco, ma in quell’occasione trova finalmente il momento di gettare la maschera per abbandonarsi alla sua naturale, umana, fragilità. Lo spettacolo è vincitore del ‘Festival Young Station 8’, semifinalista al ‘Premio Scenario 2015’ e finalista a ‘Cassino Off 2017’. Il costo del biglietto è di 5 euro.

