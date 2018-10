FVG - Un anticiclone presente sul continente europeo favorisce l'afflusso di deboli correnti orientali sulla nostra regione.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata dell'11 ottobre avremo, sulla costa, cielo in genere sereno con Borino al mattino e brezza nel pomeriggio. In pianura e sui monti cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio sera per velature da ovest.