Differenziata di carta e cartone: in Fvg bene Udine, Trieste fanalino di coda

FVG – Il Friuli Venezia Giulia conferma nel 2017 i livelli della raccolta differenziata di carta e cartone ormai acquisiti da alcuni anni. La quantità di materiale recuperato sfiora le 70 mila tonnellate, sostanzialmente stabile (+0,3%) rispetto al 2016. È questa la fotografia scattata dal XXIII Rapporto Annuale di Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. Con 56,5 chilogrammi raccolti per abitante il Friuli Venezia Giulia si posiziona sopra al dato medio nazionale pari a 54,2 kg/ab e presenta sicuramente ampi margini di miglioramento soprattutto in forza dell’impegno dei cittadini e del progressivo ricorso a raccolte mono-materiale.

IN FVG - Osservando la situazione con maggior dettaglio, emerge la provincia di Udine che sfiora i 60 chilogrammi di carta e cartone (59,2) raccolti per abitante seguita a stretto margine da Pordenone (58,6) e Gorizia (56,5). Maggiore impegno invece va richiesto al territorio triestino (47,2) che risulta l’unico con un dato di intercettazione inferiore al livello medio nazionale.

SEGNALE INCORAGGIANTE - «La lieve crescita del Friuli Venezia Giulia nella raccolta differenziata di carta e cartone è un segnale incoraggiante, ma occorre un cambio di passo che è nelle possibilità di questo territorio, dove stimiamo si possano intercettare non meno di 10mila tonnellate annue di nuova raccolta», ha commentato Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. «Il Consorzio nel 2017 ha gestito il 48,1% della quantità totale di carta e cartone raccolte nella regione. Per sostenere l’impegno dei cittadini e delle amministrazioni nel separare e raccogliere correttamente carta e cartone Comieco ha destinato quasi 3 milioni di euro di corrispettivi economici ai 212 comuni in convenzione. Le nuove sfide per il futuro puntano su qualità della raccolta, fattore chiave per il riciclo, e sulla gestione degli scarti di processo».

TENDENZA NAZIONALE - Il lieve progresso del Friuli Venezia Giulia segue la tendenza nazionale: la raccolta di carta e cartone in Italia nel 2017 è cresciuta infatti dell’1,6%, trainata soprattutto dal balzo del 6,1% compiuto dal Sud Italia. I margini di miglioramento sono comunque ampi. Secondo Comieco le tonnellate di carta e cartone in più potenzialmente intercettabili sul territorio italiano sono quasi un milione.