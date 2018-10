‘Pat Heaven: quando il rock è più forte della morte’: appuntamento all'Angolo della Musica

UDINE - ‘Pat Heaven: quando il rock è più forte della morte’ è questo il nome dell’appuntamento - organizzato dal Circolo Culturale Quintino Sella, Libreria Mondadori - Angolo della Musica, Dorje Productions e Gneur Music - in programma sabato 13 ottobre, all’Angolo della Musica (via Aquileia 89, Udine), dalle 18 (ingresso gratuito). Nell’occasione sarà presentato l'album ‘To Heaven Again’ (cd, lp, cassetta).

IL DOCUFILM - Sarà anche l’occasione per dare qualche anticipazione su ‘Pat Heaven: una storia di provincia, rock e maledetta’ che diventerà uno storytelling per radio e soprattutto un docu-film al cui soggetto e sceneggiatura stanno lavorando Boscarol e Devitor che intendono narrare l’incredibile vicenda umana e musicale di Dario Trevisan, fondatore di una delle band più famose del Fvg degli anni ‘80 e ‘90, primo musicista in Italia ad aver registrato un album da malato terminale nel letto dell’Ospedale San Polo di Monfalcone grazie all’interessamento del primario, il dottor Gualtiero Scaramella.

L’EVENTO - All’appuntamento del 13 ottobre sarà presente la line-up dei Pat Heaven con il Maestro Massimo Devitor (voce, direttore di ben quattro cori, Premio Rai Enzo Biagi per la composizione, maestro di coro nel film ‘Zoran, il mio nipote scemo’ di Matteo Oletto nella parte di se stesso), Valerio Colella, Paolo Massarenti, Dario Sain, chitarre; con la narrazione di Massi Boscarol (critico musicale e bibliotecario) e con la gradita presenza del dottor Gualtiero Scaramella. Presenta anche Ugo Falcone del Circolo Culturale Quintino Sella.