Alla Barcolana torna lo stand del Palmanova Outlet Village

AIELLO – Torna, anche nel 2018, alla Barcolana, uno degli appuntamenti più importanti in regione per il suo respiro internazionale, lo stand del Palmanova Outlet. Il Village, anche quest’anno, sarà presente, a partire da mercoledì 10 e fino a domenica 14 ottobre, alla 50esima edizione della Barcolana, la regata più grande al mondo, che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste. Una manifestazione che coinvolge a 360 gradi non soltanto la città di Trieste ma l’intera regione e richiama pubblico dall’intera Alpe Adria.

LO STAND DELL’OUTLET sarà collocato al Villaggio Barcolana. Rivolgendosi alle hostess sarà possibile sottoscrivere gratuitamente la 'Village Card', la carta fedeltà valida nei 5 outlet 'Land of Fashion', che consente di ottenere particolari sconti per gli acquisti, usufruire di agevolazioni «dentro e fuori» dal Village e aderire a private sales dedicate. A chi sottoscriverà la Village Card sarà donato un originale gift omaggio. Allo stand, oltre a ricevere informazioni su convenzioni, servizi e brand presenti all’outlet, da quest’anno sarà possibile ricevere anche informazioni in merito a Palmanova. Saranno distribuiti, infatti, leaflet informativi e turistici della città stellata, patrimonio Unesco, che dista solo pochi chilometri dal Village. «Per noi – commenta Giada Marangone, marketing manager del Palmanova Outlet Village - è un pregio essere presenti con il nostro stand a Trieste, una delle più belle e vivaci città del Belpaese, per la 50esima edizione della Barcolana. La manifestazione è un modo per vivere e scoprire a 360 gradi Trieste, con le sue bellezze e suoi luoghi davvero unici. La città, negli anni, ha affascinato decine d'artisti e intellettuali, tra cui James Joyce, Italo Svevo, Umberto Saba e continua a farlo grazie a eventi e manifestazioni di grande respiro internazionale».

IL PALMANOVA OUTLET VILLAGE, dunque, continua a puntare sul turismo e sugli eventi di qualità. Quello della Barcolana è solo uno degli appuntamenti di respiro turistico in programma nel mese di ottobre. Assieme agli altri Village della «Land of Fashion», infatti, il Palmanova Outlet è anche presente, in questi giorni, al TTG di Rimini, la più importante fiera del settore turistico in Italia, e, alla fine del mese (26-27 ottobre 2018), appuntamento a Pavia alla Borsa internazionale del Turismo culturale di Mirabilia, la rete di 17 siti UNESCO o candidati UNESCO aggregata dalle locali Camere di Commercio e da Unioncamere. «Il nostro Village – continua Marangone – si trova a pochi chilometri da tre perle Unesco: Palmanova, Aquileia e Cividale del Friuli. Promuovere questi gioielli e contribuire proattivamente all’incremento dei flussi turistici da e verso queste destinazioni è per noi di importanza fondamentale. Le recenti attività messe in campo con il Comune di Palmanova e la collaborazione che continua da oltre un biennio con Aquileia sono la conferma che le sinergie con le eccellenze del territorio regionale mirano a migliorare ed estendere l’offerta turistica e culturale regionale».