Udine ospita l'Under 21 con Scuffet e Mandragora a fare da 'padroni di casa'

UDINE - Udine si tinge nuovamente d'azzurro, questa volta per ospitare l'amichevole tra la Nazionale Under 21 allenata da Luigi Di Biagio e i pari età del Belgio. Una gara che si giocherà giovedì 11 ottobre alle 18.30 (trasmessa in diretta su Rai 2) e che sarà a tutti gli effetti una prova generale per lo stadio Friuli, pronto ad accogliere, nel giugno 2019, alcune gare della fase finale dell'Europe U21, nonché la finalissima del 30 giugno.

Tra i convocati per la sfida contro il Belgio, figurano due giocatori dell'Udinese: Simone Scuffet e Rolando Mandragora. Nelle interviste raccolte durante la conferenza stampa ospitata in municipio, le parole di mister Di Biagio, del sindaco di Udine Pietro Fontanini e del direttore generale dell'Udinese Franco Collavino.