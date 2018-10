Incidente tra 3 auto in via Cividale: due persone finiscono in ospedale

UDINE – Incidente stradale, nella giornata di mercoledì 10 ottobre, in via Cividale. Due persone, un 79enne residente a Torreano e un 80enne di Povoletto sono finiti in ospedale a causa delle ferite riportate nel sinistro.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale. Da quanto riferito, la Fiat 500 condotta dal 79enne procedeva su via Cividale in direzione Remanzacco, giunta al km 4+600 ha perso il controllo finendo prima contro una Mini guidata da un 30enne di Udine (rimasto incolume), poi contro il furgoncino Peugeot condotto dall’80enne.

Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. L’incidente si è verificato attorno a mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e con un’automedica, trasportando le due persone ferite in ospedale.