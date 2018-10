FAEDIS – Stavano cercando di ‘piazzare’ una troncatrice rubata poco prima, ma il possibile acquirente non si è fatto convincere e ha avvisato i carabinieri. Nei guai sono finiti un 23enne e una 26enne di etnia rom residenti nel capoluogo friulano, denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione.

La tentata vendita è avvenuta nei dintorni di Faedis e a intervenire sono stati proprio i militari dell’Arma della locale stazione. La troncatrice ha un valore di circa 800 euro.