Nomade sorpreso a rubare: dopo un inseguimento scatta l'arresto

UDINE – I carabinieri della stazione di Udine Est hanno sorpreso un ladro in un’abitazione di via Pastrengo. Dopo la richiesta di intervento giunta al 112, i militari dell’Arma hanno intercettato il malintenzionato mentre tentava la fuga nelle vie limitrofe.

Dopo un lungo inseguimento a piedi, i carabinieri sono riusciti a raggiungere e a bloccare il ladro: si tratta di un nomade di 55 anni, C.H, che è stato trovato in possesso di monili in oro sottratti dall’appartamento di via Pastrengo per un valore di circa 3 mila euro, nonché di arnesi per lo scasso, guanti e passamontagna.

L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di via Spalato. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria.