Trovato senza vita Bruno Gigante, il 58enne scomparso a fine agosto

POCENIA – Non ci sono buone notizie dal comune di Pocenia, dov’è stato ritrovato senza vita il corpo di Bruno Gigante, 58 anni, di cui non si avevano più notizie dalla fine del mese di agosto. L’uomo, come vi avevamo riferito, era uscito di casa dicendo che sarebbe stato dal medico, senza però più farvi ritorno.

Il cadavere è stato rinvenuto in un fosso, a bordo della sua auto, una Volkswagen Passat. Probabilmente a causa di un malore, il 58enne sarebbe finito fuori strada a fine agosto, con la vegetazione presente in zona che avrebbe reso praticamente invisibile l’incidente.

Al momento del ritrovamento, la Sores ha inviato sul posto l’elicottero e il personale del 118, ma per Gigante non c’era più nulla da fare. A Pocenia sono intervenuti anche i carabinieri, i Vigili del Fuoco e i parenti dell’uomo per il riconoscimento della salma.